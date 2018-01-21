РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Пожарные подмосковных Люберец в воскресенье потушили возгорание в дачном доме, при пожаре никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В 10:00 в воскресенье в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Люберцы.

«В 11:10 - ликвидация. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек», - говорится в сообщении.