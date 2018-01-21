РИАМО - 21 янв. На севере столицы закончили строительство нового крыла поликлиники №146, теперь медицинское учреждение сможет за смену принимать на 100 пациентов больше, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На севере Москвы завершили строительство нового крыла поликлиники №146. В него переедут операционный блок, травматология и отделение рентгена, а в основном здании будут дополнительные кабинеты для других врачей», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что теперь поликлиника сможет за смену принимать на 100 пациентов больше.