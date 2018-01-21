РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Ученик спортивной школы олимпийского резерва подмосковных Люберец занял восьмое место на первенстве Московской области по лыжным гонкам, сообщается в Instagram-аккаунте школы.

Двадцатого января на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорке состоялось первенство Московской области по лыжным гонкам. Гонка проходила классическим стилем передвижения. Всего в соревнованиях участвовало более 700 спортсменов.

«Лучший результат из команды спортивной школы олимпийского резерва Люберец показал Филипп Федоренко. Он участвовал в гонке на дистанцию три километра. Спортсмен занял восьмое место из 137 в возрастной категории 2004-2005 годов рождения», - говорится в сообщении.

Ученик спортшколы Антон Федоренко участвовал в гонке на дистанции 10 километров, он занял 14 место.