РИАМО - 21 янв. На западе Москвы мужчина упал с высоты, он получил ушиб, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В полицию поступило сообщение о падении мужчины с высоты в районе дома 132 по Ленинскому проспекту. Предварительный диагноз - ушиб», - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что упавший мужчина является рабочим, который чистил крышу от снега и сорвался вниз. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.