РИАМО - 21 янв. В отношении мужчины, которого подозревают в похищении 100 тысяч рублей под предлогом сдачи квартиры в центре столицы, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В отдел полиции поступило сообщение от 21-летнего молодого человека о том, что он договорился с мужчиной об аренде квартиры, расположенной в одном из домов на Большой Пионерской улице. Потерпевший передал «хозяину» 100 тысяч рублей и получил ключи. Однако вскоре выяснилось, что жилое помещение также сдано и другим людям. Молодой человек обратился в полицию.

«Следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан. В настоящее время установлена причастность подозреваемого как минимум еще к одному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник под предлогом сдачи жилья похитил у 31-летнего приезжего 50 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по выявлению других эпизодов противоправной деятельности задержанного.