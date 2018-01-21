РИАМО - 21 янв. Посол США в РФ Джон Хантсман окунулся в купель Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье и назвал этот опыт незабываемым, сообщает РИА Новости.

Посол США в РФ Джон Хантсман вместе с делегацией прибыл в Новоиерусалимский мужской монастырь. Ему провели экскурсию и рассказали о православных традициях.

«Это новый для меня, но незабываемый опыт», - сказал Хантсман.

Вместе с Хантсманом, который путь до купели преодолел в белых валенках, искупались еще семеро мужчин из посольства и две женщины.

После купания супруга посла заботливо укутала его в полотенце и подала кружку с горячим чаем.

Купель Новоиерусалимского монастыря оборудована на реке Истра в 100 метрах от стен обители (это место также называют Иордан по аналогии со Святой землей). К ней ведут деревянные ступени, на которые постелены зеленые дорожки. Около купели стоят палатки для переодевания.