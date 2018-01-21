РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 21 янв. В культурно-досуговом центре (КДЦ) «Союз» в Малаховке в подмосковных Люберцах прошла конкурсная молодежная программа «Смех без правил», лучших участников наградили кубками, медалями и грамотами, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

Двадцатого января сотрудники КДЦ «Союз» совместно с люберецким отделением «Молодой гвардии», управлением по делам молодежи и комитетом по культуре администрации Люберец провели конкурсную молодежную программу «Смех без правил».

«По итогу игры жюри наградили и отдельных участников команд в различных номинациях, например, «Самый находчивый», «Самая веселая», «Лучший актер» и других. Первое место одержала команда «Несуразные мысли». Второе место - у «Команды имени Хлеба с Салом», и призовое третье место - у «КСТС», - говорится в сообщении.

Участников наградили кубками, грамотами и памятными медалями.