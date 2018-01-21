РИАМО - 21 янв. В столице 22 января начнут принимать заявки на конкурс фильмов о Москве, общий призовой фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Завтра стартует прием заявок на конкурс фильмов о Москве. Ждем работы российских и зарубежных режиссеров не старше пяти лет. Это может быть полный или короткий метр, анимация, сериал - главное, чтобы действие было в столице. Победителю достанется хороший приз», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, кинематографисты могут отправить заявку на электронную почту: mosprize@mos-kino.ru или заполнить ее на сайте www.mosprize.ru. Дата окончания приема заявок станет известна позже. Победителей объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа. Общий призовой фонд конкурса — 100 миллионов рублей.

Подать заявку на участие может режиссер или продюсер картины, указанный в прокатном удостоверении. Оно должно быть выдано после 22 января 2013 года. Участие в киносостязании бесплатное.

«После окончания приема заявок конкурсная комиссия, в которую войдут режиссеры, продюсеры, кураторы фестивалей и журналисты, сформирует шорт-лист номинантов из восьми-десяти картин. Их количество будет зависеть от числа заявок. Затем список фильмов-претендентов представят в проекте «Активный гражданин», где москвичи смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту», - добавляется на сайте.

Победителя будет определять конкурсная комиссия. Самые популярные фильмы среди горожан получат дополнительный балл во время финального голосования экспертов.

«В прошлом году на приз претендовали 30 фильмов. В этот раз мы ждем не столько большего количества заявок, сколько более точного попадания. Среди претендентов вполне могут оказаться «Притяжение», действие которого разворачивается в московском районе Чертаново, «Про любовь. Только для взрослых» - вторая часть фильма-победителя прошлого года, фильм «Мифы», где Москва - один из ярких героев», - отметила генеральный директор «Московского кино» Светлана Максимченко.

По ее словам, очень важно, чтобы город был полноценным героем фильма, чтобы образ Москвы был ярким и запоминающимся.