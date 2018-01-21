РИАМО - 21 янв. За прошедшие сутки на территории Подмосковья расчистили от снега порядка 10 тысяч километров региональных дорог, транспортный комплекс продолжает работать в усиленном режиме из-за снегопада, сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (МТДИ).

Снегопад начался в Московском регионе 20 января. В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности на воскресенье из-за снегопада и обледенения.

«За минувшие сутки дорожные службы региона расчистили от снега и обработали противогололедными материалами порядка 10 тысяч километров региональных дорог. В работах по уборке снега и обработке региональных дорог реагентами задействовано более 820 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения особое внимание уделяется обработке противогололедными материалами опасных участков дорог, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Предстоящей ночью и в течение дня ожидается умеренный снег, на востоке области прогнозируют снегопад. Количество осадков - 3-5 миллиметров, на востоке области местами 6-19 миллиметров. Температура воздуха будет от минус 12 до минус 7 градусов. Ветер будет дуть западной четверти 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление — 745-750 миллиметров ртутного столба.

«МТДИ Московской области призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковать автомобили в специально отведанных местах. Пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам», - уточняется в сообщении.

Также автомобилистов просят с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники на дорогах Подмосковья.