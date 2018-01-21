РИАМО - 21 янв. Улицы столицы после снегопада убирают свыше 9 тысяч коммунальной техники, всего за сутки было вывезено 604 тысячи кубометров снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются работы по зачистке города от снега. На улицы выведены 9,4 тысячи единиц коммунальной техники, а также рабочие ручной уборки», - сказал Бирюков.

По его словам, за сутки на снегосплавные пункты города вывезено 604 тысячи кубометров снега.

Заммэра отметил, что в Москве продолжаются регламентные работы по прометанию городских территорий. Коммунальным службам предписано взять под особый контроль очистку кровель зданий от снега и наледи.

Бирюков также обратился к автомобилистам с просьбой соблюдать правила парковки, не бросать автомобили в неположенных местах и не создавать помех работе коммунальных служб.

Атмосферный фронт, который в ночь на 20 января накрыл столицу, продолжает сыпать небольшим снегом. За минувшие сутки прирост снега составил 6 сантиметров. Небольшой снег в Москве продолжается, и с 9 до 12 часов добавилось еще 0,2 сантиметра. Снегопад ослабеет только во второй половине дня в воскресенье.