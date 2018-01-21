РИАМО - 21 янв. Российский космонавт Антон Шкаплеров верхом на пылесосе полетал по Международной космической станции (МКС), сообщает Газета.ru.
Видеозапись космонавт разместил в своем аккаунте в Twitter.
«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса», - сказал Шкаплеров.
На коротком ролике космонавт пролетает несколько метров по МКС под песню Ар Келли I Believe I Can Fly.
Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL— Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.
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