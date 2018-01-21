РИАМО - 21 янв. Российский космонавт Антон Шкаплеров верхом на пылесосе полетал по Международной космической станции (МКС), сообщает Газета.ru.

Видеозапись космонавт разместил в своем аккаунте в Twitter.

«Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса», - сказал Шкаплеров.

На коротком ролике космонавт пролетает несколько метров по МКС под песню Ар Келли I Believe I Can Fly.