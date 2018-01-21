РИАМО - 21 янв. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об избиении и похищении прохожего, которое произошло в ночь на воскресенье, сообщает РЕН ТВ.

«По словам очевидцев, неизвестные напали на мужчину и начали его избивать. После этого они насильно затолкали его в иномарку Skoda и увезли», - говорится в сообщении.

Похищение произошло на Тверской улице в центре Москвы. В данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.