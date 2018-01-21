РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил призеров прошедшего в столице чемпионата Европы по фигурному катанию и пожелал спортсменам удачи на Олимпиаде.

«Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, чемпионат Европы по фигурному катанию проходил в Москве с 17 января. Турнир собрал лучших спортсменов, которые соревновались в женском и мужском одиночном фигурном катании, спортивных танцах на льду, а также в парном катании.

Закрытие чемпионата пройдет в воскресенье. Зрители увидят красочное ледовое шоу, которое представят лучшие фигуристы Европы.