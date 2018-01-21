РИАМО - 21 янв. На западе Москвы в кафе между двумя гражданами произошел конфликт, полиция проводит проверку, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В помещении кафе произошел конфликт между двумя гражданами. На место прибыли сотрудники полиции и доставили участников конфликта в отдел полиции. Они дали объяснения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инцидент произошел по адресу: улица Производственная, дом 1. По данному факту проводится проверка.