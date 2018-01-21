РИАМО - 21 янв. Пожар произошел в гаражно-строительном кооперативе «Лада-2» в подмосковном Красноармейске на площади 250 квадратных метров, загорелись кровли гаражей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 00:33 от очевидца на пульт диспетчера ЦППС Пушкинского ПСГ поступило сообщение о возгорании гаражей по адресу: Московская область, Красноармейск, ГСК «Лада-2».

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение кровли гаражей на площади около 250 квадратных метров. В 00:54 – локализация пожара на площади 250 квадратных метров. В 01:15 – ликвидация открытого горения. В 01:45 – полная ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в гаражах принимали участие 25 человек и восемь единиц техники.