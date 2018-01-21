РИАМО - 21 янв. В Москве выпало 7 миллиметров осадков за прошедшие сутки, что составляет порядка 16% от месячной нормы осадков января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве 20 января прошел сильный снегопад, за день в городе сугробы увеличились на 6 сантиметров.

«Максимальные осадки по Московскому региону за сутки (день плюс ночь) - 7 миллиметров - Москва (ВВЦ)», - говорится в сообщении.

Минимальная температура за прошедшую ночь зафиксирована в подмосковных Черустях и составила минус 11 градусов.

Норма осадков в январе составляет 42 миллиметра.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов.