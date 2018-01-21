РИАМО - 21 янв. Следователи выясняют обстоятельства гибели четырех человек в результате пожара в квартире дома на улице Лосевская на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что вечером 20 января в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четырех мужчин, одна женщина доставлена в больницу.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - сказала Иванова.

Со слов соседей, в указанной квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки, добавила представитель пресс-службы.

По ее словам, в настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших.

«Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключила собеседница.