РИАМО - 21 янв. Пожар произошел в квартире дома на улице Лосевская в Москве, в результате возгорания пострадали несколько человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В 20:51 20 января в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Лосевская, дом №7, корпус 1.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по данному адресу, где происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на общей площади около 30 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара пострадали люди», - говорится в сообщении.

Принятыми мерами в 21:25 пожар был ликвидирован. В ходе тушения возгорания было спасено шесть человек и еще десять человек было выведено в целях безопасности.