РИАМО - 21 янв. За прошедшие сутки на территории Московской области произошло 29 возгораний, в ликвидации пожаров задействовали 256 спасателей, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров - 29. Спасено четыре человека. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 256 человек, 73 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 28 раз, при этом было спасено 35 человек. Аварий в сфере ЖКХ и на водных объектах не зафиксировано.