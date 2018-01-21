РИАМО - 21 янв. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня снег будет уже небольшой, возможная прибавка снега составит 1 сантиметр. А максимальное значение температуры воздуха будет в середине дня и ожидается в пределах минус 4 - минус 2 градуса. По области распределение температуры воздуха от минус 1 на крайнем юго-востоке до 6 градусов мороза на западе, северо-западе Подмосковья», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и останется ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что высокая влажность воздуха может спровоцировать обострение заболеваний у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и бронхо-легочными недугами. Низкое атмосферное давление неблагоприятно отразится на самочувствии лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.