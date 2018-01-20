РИАМО - 20 янв. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» отменили и задержали 44 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали и отменили по три рейса, в «Домодедове» задержано восемь рейсов, 13 отменено, в «Шереметьеве» задержали 17 рейсов. Информации об отменах и задержках в аэропорту «Жуковский» нет.

В субботу в Москве в течение дня идет снег, за день в городе сугробы увеличились уже на 6 сантиметров, а в ночь на 21 января прирост снега может составить еще 3 сантиметра. Температура в столице — около минус 7 градусов.