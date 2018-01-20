РИАМО - 20 янв. На улице Молодцова в столице вечером в субботу обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранениями, следователи уже установили подозреваемого в его убийстве, сообщила РИАМО в субботу представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 20 января 2018 года в квартире жилого дома по улице Молодцова в городе Москве было обнаружено тело 40-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области туловища», — сказала Иванова.

Она добавила, что следственными органами Главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Иванова уточнила, что в настоящее время следователи установили подозреваемого в совершении указанного преступления. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание лица, причастного к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.