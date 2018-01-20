РИАМО - 20 янв. В 2018 году проблемный жилой комплекс «Авиатор» в подмосковных Химках планируется ввести в эксплуатацию, между инвесторами и администрацией уже заключено четырехстороннее соглашение, также был представлен новый застройщик объекта, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«До конца 2018 года проблемный объект ЖК «Авиатор» в подмосковных Химках будет введен в эксплуатацию. Данное решение было озвучено в рамках встречи представителей администрации муниципалитета с инициативной группой дольщиков жилого комплекса. В настоящее время для завершения строительства объекта подобрано три инвестора, обладающих многолетним опытом реализации подобных проектов», — говорится в сообщении.

Между инвесторами и администрацией уже заключено четырехстороннее соглашение. Также на собрании был представлен новый застройщик объекта. Встречи представителей структурных подразделений администрации и групп дольщиков в Химках проходят регулярно.

«В настоящий момент мы находимся в активной стадии решения вопроса по завершению строительства объекта. После приведения вида разрешенного использования земельных участков в соответствие идет процесс формирования единого земельного участка», — отметил заместитель главы администрации городского округа Химки Михаил Медведев.

Он добавил, что, как только участок будет сформирован и решением суда будет утвержден новый застройщик, можно будет приступить к процедуре запроса на получение градостроительного плана земельного участка, далее к получению разрешения на строительство и, непосредственно, к достройке объекта.

Как напоминается в сообщении, сроки окончания строительства ЖК «Авиатор» постоянно переносили. Владельцы квартир не раз безрезультатно пытались самостоятельно найти представителей застройщика и прояснить ситуацию. Готовность многоквартирного 17-этажного жилого дома на конец 2015 года составила 80%, а в 2016 году бригады рабочих были полностью сняты с объекта.

Оценив проблему и проработав пути ее решения, администрация Химок решила помочь обманутым дольщикам. Глава городского округа Дмитрий Волошин взял ситуацию на личный контроль. Сейчас на объекте проводится техническое обследование, после чего будет сформирован план-график проведения строительно-монтажных работ. В этом году объект будет достроен.