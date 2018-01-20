РИАМО - 20 янв. Пользователи соцсетей в подмосковных Химках рассказали о мастере парковки, который ставит свою машину вплотную между двумя деревьями и всегда идеально, сообщается в группе в «ВКонаткте» «Типичные Химки».

«Химкинский мастер парковки (в хорошем смысле). Паркуется во дворе между двух этих деревьев уже много лет. Каким образом ему удается так ловко протиснуться - никто не видел», — говорится в сообщении.

На прикрепленной к посту фотографии можно увидеть автомобиль, который идеально ровно стоит между двумя деревьями практически вплотную к ним. На заснеженной машине кто-то написал «Бог».

«У него брелок от дерева: нажал – опустилось», — прокомментировал Дмитрий Атланов.

Другие пользователи предположили, что хозяин автомобиля никогда не уезжает с этого места, а деревья выросли уже после того, как он оставил машину.