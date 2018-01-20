РИАМО – 20 янв. В домашнем матче континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» обыграло владивостокский клуб «Адмирал» со счетом 4:0, сообщает в субботу РИА Новости.

«Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу «бело-голубых». Голы в составе победителей забили Юусо Хиетанен (20), Яков Рылов (24), Владимир Брюквин (26) и Дмитрий Морковин (48). Третий матч «на ноль» в сезоне провел вратарь динамовцев Александр Еременко, отразивший 20 бросков», — говорится в сообщении.

«Динамо» провело свой последний домашний матч в нынешнем регулярном чемпионате. Следующую игру «бело-голубые» проведут в Санкт-Петербурге 22 января против СКА. Хоккеисты «Адмирала» в тот же вечер продолжат выездную серию встречей с минским «Динамо».