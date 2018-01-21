РИАМО - 21 янв. Подмосковные спортсмены смогут принять участие в региональном чемпионате по тхэквондо, который пройдет в Балашихе в воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы региональной спортивной общественной организации «Федерация тхэквондо МФТ Московской области».

«В подмосковной Балашихе 21 января 2018 года состоится главный областной турнир по тхэквондо – чемпионат и первенство Московской области по тхэквондо МФТ, по итогам которого будет сформирована сборная команда Московской области для последующего участия в чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ 4-5 февраля», — говорится в сообщении.

В рамках турнира также пройдет I Кубок главы городского округа Балашиха Московской области по тхэквондо МФТ.

Ожидается, что в чемпионате примут участие 250 спортсменов из девяти спортивных клубов Московской области. Соревнования пройдут в двух дисциплинах: туль и спарринг.

Как уточняется в сообщении, турнир посетят первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья, президент РСОО «Федерация тхэквондо МФТ Московской области» Александр Менчук, глава Балашихи Сергей Юров, депутат Мособлдумы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Балашихи Тарас Ефимов и члены совета депутатов городского округа.

Главные организаторы соревнований – региональная спортивная общественная организация «Федерация тхэквондо МФТ Московской области» и местная спортивная общественная организация «Федерация тхэквондо городского округа Балашиха Московской области».

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи.