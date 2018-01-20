РИАМО - 20 янв. В Краснозаводске Сергиево-Посадского района Подмосковья обнаружили тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ГУ МВД России по Московской области.

«Факт обнаружения двух тел без внешних признаков насильственной смерти подтверждаем», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Сергиево-Посадском районе при странных обстоятельствах скончались двое мужчин до приезда медиков. Врачи сообщили о происшествии в полицию. Одной из версий гибели мужчин может стать алкогольное отравление.