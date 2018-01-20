РИАМО - 20 янв. В бане в Дмитровском районе Подмосковья днем в субботу произошел пожар, спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 17:02 20 января в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Дмитровский муниципальный район, деревня Очево. В 18:30 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, восемь человек.