РИАМО - 20 янв. Избитая отчимом трехлетняя девочка из подмосковной Балашихи скончалась в субботу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы администрации городского округа.

Ранее следственный отдел по Балашихе ГСУ СКР по Подмосковью возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью трехлетней падчерицы. 15 января 2018 года в ЦРБ городского округа поступила трехлетняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Со слов отчима, ребенок упал с кровати и ударился о стул.

«Девочка умерла в 17:25», - сказал собеседник агентства.

Отчим девочки подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней).