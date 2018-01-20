РИАМО - 20 янв. В 2018 году планируется соединить станции Московского центрального кольца с семью направлениями Московской железной дороги и Октябрьской железной дорогой, один из самых крупных таких проектов — строительство транспортно-пересадочного узла «Рязанская», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Восемь направлений железной дороги планируется интегрировать со станциями Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году», — говорится в сообщении.

Один из самых крупных проектов — строительство транспортно-пересадочного узла «Рязанская», который объединит станцию «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро и одноименную станцию МЦК, «Нижегородскую улицу» Кожуховской линии и новую платформу «Карачарово» Горьковской железной дороги.

«Карачарово — очень сложный проект, где мы одновременно строим вместе с железнодорожниками подземный распределительный уровень площадью семь тысяч квадратных метров. Платформа «Карачарово» будет зонной станцией, на которой часть поездов будет останавливаться, не доходя до центра города, и пассажиры будут пересаживаться и на МЦК, и на новую ветку метро», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Также большая работа ведется по созданию пересадки со станции МЦК «Новохохловская» на одноименную платформу Курского направления железной дороги и по объединению станции МЦК «Окружная» с метро и железнодорожной платформой. А на Казанском направлении работы уже завершены: построен подземный пешеходный переход, соединивший транспортно-пересадочный узел «Андроновка» и платформу «Фрезер».

Как уточняется в сообщении, со станциями МЦК будут интегрированы Ярославское, Казанское, Горьковское, Курское, Павелецкое, Рижское и Савеловское направления Московской железной дороги, а также Октябрьская железная дорога. Это будут полноценные транспортно-пересадочные узлы, которые позволят пассажирам комфортно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу.