РИАМО - 20 янв. На севере Москвы автомобиль врезался в мачту городского освещения, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На Лианозовском проезде водитель «Лады» не справился с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения. Водитель и пассажир ранены», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие получили ушибы, им на месте оказывается медицинская помощь.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», - заключил собеседник агентства.