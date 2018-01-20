РИАМО – 20 янв. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запретила этапировать инвалидов-колясочников в поездах и автозаках, их будут конвоировать только на специальных санитарных автомобилях или воздушным транспортом, сообщает в субботу РБК.

«Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запретила использовать поезда и обычные спецавтомобили для конвоирования инвалидов-колясочников. Такое распоряжение в декабре подписал замдиректора службы Александр Хабаров. Документ поступил в подразделения службы в начале этого года», — говорится в сообщении.

Учитывая, что специальные вагоны, а также автозаки не имеют оборудования для размещения инвалидных колясок, в целях улучшения условий перевозки инвалидов-колясочников перевозку данной категории граждан требуют преимущественно осуществлять сквозными караулами (которые сопровождают заключенного на всем пути следования и не меняются на обменных пунктах) на специализированных санитарных автомобилях, а также воздушным транспортом, уточняется в документе ФСИН.

Использование поездов для перемещения инвалидов-колясочников теперь возможно только в исключительных случаях. По словам начальника управления по конвоированию УФСИН РФ по Москве Андрея Архипова, в столичном ведомстве для конвоирования заключенных на колясках давно не применяется обычный транспорт.

При этом все прочие категории заключенных-инвалидов (способные передвигаться, но частично или полностью утратившие другие функции организма) будут перевозиться по-прежнему в общем порядке.