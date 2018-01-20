РИАМО - 20 янв. Полицейские изъяли около 4 граммов героина у женщины в поселке Нахабино городского округа Красногорск, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Восемнадцатого января в 19:45 у дома в поселке Нахабино городского округа Красногорск в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлена и доставлена в УМВД женщина 1986 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 3,93 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».