РИАМО - 20 янв. Полицейские изъяли около 10 граммов героина у мужчины в подмосковной Балашихе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Восемнадцатого января в 15:40 на улице Советская в Балашихе в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела наркоконтроля установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1983 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 9,68 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».