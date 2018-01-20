РИАМО - 20 янв. Спасателям удалось потушить крупный пожар в промзоне в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Днем в субботу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, Ликинское шоссе, промзона.

«В 16:51 - локализация пожара на 400 квадратных метрах. В 17:06 - ликвидация открытого горения. В 18:15 - ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 24 человека и семь единиц техники.