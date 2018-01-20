РИАМО - 20 янв. Мужчину ранили ножом в плечо на Варшавском шоссе в Москве, полиция разыскивает злоумышленника, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Девятнадцатого января в 22:29 в дежурную часть ГУ МВД России по Москве из УВД по Южному административному округу поступило сообщение о том, что 18 января в 02:33 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним 18 января в 01:55 с адреса: Варшавское шоссе, 166, строение 1, с колото-резаной раной плеча в состоянии шока неработающего мужчины 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Установлено, что 17 января в 23:30 по адресу: Варшавское шоссе, дом 166, неизвестный ножом причинил указанные ранения пострадавшему и скрылся, добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».