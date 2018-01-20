РИАМО - 20 янв. Неизвестный украл кроссовер Hyundai Grand Santa Fe стоимостью 2,5 миллиона рублей от ЖК «Западное Кунцево» в Одинцовском районе Подмосковья, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 19:40 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1978 года рождения с заявлением о том, что с 10:50 18 января до 18:20 19 января в Одинцовском районе, ЖК «Западное Кунцево», от дома неизвестный похитил ее автомашину Hyundai Grand Santa Fe 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.