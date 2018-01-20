РИАМО - 20 янв. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей и гостей города посетить павильон «Книги» на ВДНХ.

«Уже заходили в павильон «Книги» на ВДНХ? Вот где можно отдохнуть от суеты большого города», — написал Собянин в Instagram.

Как уточняется на сайте ВДНХ, в павильоне «Книги» после проведенного ремонта организовано несколько зон: читальный зал — многофункциональное пространство-трансформер, объединяющее классический читальный зал с зоной для отдыха и чтения в домашней атмосфере (с диванами, пуфиками и пледами), лекторий — зал для проведения встреч с писателями, лекций и образовательных проектов литературной школы, литературных вечеров, презентаций новых книг, кинопоказов.

Кроме того, в павильоне действуют книжный магазин и кафе, парковая зона, которая позволит создать дополнительное пространство для посетителей в теплое время года и возможности для проведения различных мероприятий на открытом воздухе.

Здесь также собрана библиотека современных редких и малотиражных изданий, работает сервис литературных рекомендаций и букшеринг.

После ремонта павильон был открыт в октябре 2017 года.