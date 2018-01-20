РИАМО - 20 янв. Полицейские обнаружили тело неработавшего мужчины с множественными резаными ранами в квартире в Востряковском проезде в столице, сообщил РИАМО в субботу источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что 19 января в 14:00 в ОМВД от граждан поступило сообщение о трупном запахе по адресу: Востряковский проезд, 7-2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции после вскрытия входной двери в квартире по указанному адресу в ванной комнате с множественными резаными ранами обнаружен труп неработавшего мужчины 1956 года рождения, проживающего в данной квартире. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, проверку по данному факту проводит следователь.