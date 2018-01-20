РИАМО - 20 янв. Прирост высоты сугробов в столице с начала снегопада в субботу составил 6 сантиметров, а в ночь на 21 января может выпасть еще 3 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Снегопад в столице наконец-то постепенно ослабевает, но не прекращается. По данным на 18 часов с начала снегопада выпало уже 6 сантиметров снега, но сейчас он будет уже менее интенсивный, возможны даже некоторые перерывы. До завтрашнего дня, то есть до 9 часов утра 21 января, возможно выпадет еще 1-3 сантиметра», — говорится в сообщении.

По-прежнему в столице холодно, с обеда температура воздуха повысилась всего лишь на градус, и сейчас фактическое ее значение составляет минус 7-8 градусов. К 21 часу она достигнет своего максимального значения и будет около минус 7.