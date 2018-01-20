РИАМО - 20 янв. Неизвестный подобрал ключи к сейфу в офисе фирмы в 1-м Котляковском переулке в Москве и украл деньги и документы на общую сумму около 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что 17 января в 22:40 в ОМВД от директора ООО поступило сообщение о краже по адресу: Москва, 1-й Котляковский переулок, дом №3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 17 января с 12:40 до 13:05 неизвестный, находясь в помещении офиса ООО, расположенного по указанному адресу, путем подбора ключей вскрыл сейф и совершил кражу 1,701 миллиона рублей, 300 долларов США и документов, скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил около 1,72 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».