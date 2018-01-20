РИАМО - 20 янв. Неизвестный проник в квартиру в подмосковной Истре, украл дорогие наручные часы и угнал иномарку от дома, материальный ущерб составил более 2,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого января в 14:00 в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1984 года рождения с заявлением о том, что с 22:00 7 января до 04:00 17 января в его квартиру в городском округе Истра путем отжатия пластикового окна проник неизвестный и похитил наручные часы за 550 тысяч рублей, затем от дома похитил автомашину Hyundai Tucson», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.