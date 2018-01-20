РИАМО - 20 янв. Мужчину, который стрелял в сотрудника ДПС в подмосковном Лыткарине, взяли под стражу, установлено, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 19 января инспектор ДПС МО МВД «Люберецкое», проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в Лыткарине, стал очевидцем ДТП, в результате которого машина ВАЗ-2113 врезалась в ограждение пожарной части. В процессе организованного на месте разбирательства, находясь в служебной машине, подозреваемый совершил нападение на инспектора ДПС. Мужчина дважды выстрелил в упор из травматического оружия в полицейского, но инспектор успел увернуться.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области, судом в отношении 43-летнего местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы повреждение получил служебный автомобиль в области подголовника водительского сидения и заднее пассажирское сидение.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что подозреваемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.