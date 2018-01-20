РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 янв. Футбольный клуб «Металлист» из подмосковного Королева в первом матче зимнего футбольного турнира памяти тренера Владимира Гуляева уступил ФК «Коломна» со счетом 2:3, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Московской области.

Первый матч «Металлиста» в рамках XXV турнира памяти Владимира Гуляева состоялся на стадионе УСК «Подмосковье» в Щелкове.

«ФК «Металлист» уступил ФК «Коломна» со счетом 2:3 (результат первого тайма – 1:2) »,– сообщается на сайте.

Следующий матч в рамках турнира «Металлист» проведет 27 января. Команда из Королева отправится в гости к подольскому «Витязю».

Владимир Гуляев (1922-1993) – футбольный тренер и функционер, многолетний председатель спортивно-технической комиссии Федерации футбола Московской области.