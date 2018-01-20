РИАМО – 20 янв. Вечером 21 января рабочая группа Международного олимпийского комитета приедет в российскую столицу, чтобы урегулировать вопросы по участию спортсменов из РФ в зимней Олимпиаде, сообщает в субботу «Спорт-Экспресс».

«Рабочая группа МОК прибудет в Москву вечером 21 января и с 22 января начнет работу по урегулированию вопросов, связанных с участием российских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане», — говорится в сообщении.

Ранее МОК сделал заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018. Имена отстраненных и причины наказания при этом не озвучены.

Решение об отстранении российской команды от Олимпийских игр 2018 года Международный олимпийский комитет принял 5 декабря 2017 года в связи с допинговым скандалом. Атлеты, не уличенные в употреблении допинга, смогут выступить на играх в Пхенчхане в статусе «спортсменов-олимпийцев из России». Допуск каждого российского спортсмена обсуждает специальная комиссия.

Зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в южнокорейском городе Пхенчхане в феврале. Церемония открытия назначена на 9 февраля, а закрытие Игр пройдет 25 февраля.