РИАМО - 20 янв. Достоверность источников новостей в соцсети Facebook смогут оценивать пользователи, сообщает Газета.ru.

«Мы решили, что правильнее будет дать пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», - сказал основатель компании Марк Цукерберг.

По его словам, на основе полученных ответов в компании будут составляться рейтинг источников, лидеров которого допустят до новостной ленты.

Ранее стало известно, что состояние Цукерберга упало на 2,9 миллиарда долларов после сообщений о том, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты.