РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. На Октябрьском проспекте подмосковных Люберец в субботу столкнулись четыре автомобиля, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец ДТП.

«Сегодня (20 января - ред.) на Октябрьском проспекте в Люберцах столкнулись четыре автомобиля. Это Mazda, Suzuki и два Nissan», - сказал собеседник.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Октябрьском проспекте в результате ДТП образовался затор протяженностью 5,6 километра.

Ранее Госавтоинспекция призвала водителей отказаться от поездок на личном транспорте из-за ухудшения погодных условий.