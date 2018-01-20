РИАМО - 20 янв. Информация о пожаре в квартире на улице Чичерина в Москве не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в квартире на улице Чичерина. В помещении могли находиться дети.

«Пожарно-спасательные подразделения проверили информацию на улице Чичерина, дом 12/2, информация о возгорании не подтвердилась», - говорится в сообщении.

За возгорание приняли процесс приготовления пищи. Информация о пострадавших не поступала.