РИАМО - 20 янв. В честь 95-летия в столичном музее-заповеднике «Коломенское» пройдут бесплатные экскурсии и откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Музею-заповеднику «Коломенское» 95 лет. Завтра (21 января – ред.) там бесплатные экскурсии в честь юбилея. Вам расскажут о бывшей царской резиденции, покажут древние иконы и книги, впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня», - написал Собянин в аккаунте в Twitter.

Как уточняется на официальном сайте мэра столицы, на экскурсии по постоянной экспозиции «Вехи истории «Коломенского» посетители узнают о жизни российских императоров и крестьян, а также о работе рукодельниц в Царицыной мастерской палате.

Также все желающие смогут посетить экспозиции во дворце Алексея Михайловича, в Соколином и Конюшенном дворах, домике Петра I, усадьбе пасечника и этнографическом центре.

Кроме того, будут работать выставки «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в XVII–XX веках» в Водовзводной башне, «Город чудный, город древний… Искусство русского строителя XIV–XIX веков» в выставочном зале «Атриум», «Зимняя сказка в «Коломенском» на уличных стендах возле входа №2.

В музее-заповеднике «Коломенское» открыто 23 экспозиции. Ежегодно проводится более 40 выставок и других мероприятий. В фондах музея хранится более 172 тысяч предметов - памятники древнерусской живописи, старопечатные и рукописные книги, уникальные коллекции изразцов, памятников археологии, нумизматики и многое другое.