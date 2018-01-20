РИАМО - 20 янв. Крупный пожар площадью 400 квадратных метров произошел в строении на промзоне в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, открытое горение пожарные уже ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 16:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, Ликинское шоссе, промзона.

«В 16:51 - локализация пожара на 400 квадратных метров. В 17:06 - ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекается 53 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России: 24 человека и семь единиц техники.